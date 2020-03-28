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طهران تقترب من 2500 وفاة وتتجاوز 32 ألف إصابة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة، د ب أ - مكة المكرمة

اقتربت إيران أمس من تسجيل 2500 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد، بعدما أعلنت عن 144 وفاة جديدة، مما يرفع عدد الوفيات إلى 2378.

وأضاف مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية أن عدد المصابين ارتفع إلى 32,322 في هذا البلد الذي يعد من بين الأكثر تضررا في العالم من الوباء.

وقال كيانوش جهانبور في مؤتمر صحفي بث عبر التلفزيون «خلال الساعات الـ24 الأخيرة سجلنا 2926 إصابة في أنحاء البلاد كافة»، مما يرفع إجمالي الإصابات في إيران إلى 32,332، مضيفا أن 11,133 شخصا شفوا.

وأفاد التلفزيون الإيراني الحكومي بأن الجيش أقام مستشفى بسعة 2000 سرير في مركز معارض بالعاصمة طهران، لدعم نظام الرعاية الصحية المحلي في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أسوأ تفش لفيروس كورونا في الشرق الأوسط، وقال إن المنشأة الجديدة، التي تضم ثلاث وحدات وأجنحة عدة للعزل، تم إنشاؤها في غضون 48 ساعة فقط، وستستخدم للمرضى الذين يتعافون من مرض «كوفيد 19» الناجم عن الفيروس.

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وأشار نائب منسق الجيش علي جاهانشاهي إلى أن المستشفى جرى تسليمه إلى الطاقم الطبي، وسيبدأ استقبال المرضى الأسبوع المقبل.

وتكافح إيران على مدار الأيام الماضية أسوأ أزمة واجهتها بسبب انتشار فيروس كورونا في المنطقة، في وقت يعتقد فيه أن الأعداد الفعلية للمصابين والمتوفين مغايرة للإحصاءات الرسمية.

وطالبت السلطات السكان على البقاء في منازلهم لكنها لم تفرض عمليات إغلاق شاملة كتلك التي فرضت في أماكن أخرى من العالم. وأصر مسؤولون إيرانيون مرارا على أن تفشي المرض تحت السيطرة على الرغم من المخاوف من انهيار المرافق الصحية في البلاد.

وفي سياق متصل أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس، أنه بعث برسالة إلى خامنئي يطلب فيها الإذن بسحب مليار دولار من احتياطي البلاد للإنفاق على مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وأعلن روحاني خلال حديثه في اجتماع اللجنة الاقتصادية لحكومته، أن وزارة الصحة بحاجة إلى مليار دولار للأشهر الثلاثة المقبلة للسيطرة على تفشي المرض، ووفقا للرئيس الإيراني، فإن هذا المبلغ سينفق بشكل خاص على معدات المستشفيات والصحة العامة واحتياجات النظافة.