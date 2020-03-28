شكرا لقرائتكم خبر عن النائب على بدر: شائعة حدوث زلزال بـ3 قرى تدفع بالمواطنين للشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب على بدر، عضو مجلس النواب، أهمية تشديد عقوبة ترويج الشائعات الواردة بقانون العقوبات، بما يحقق الردع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن أو زعزعة استقراره من خلال تداول المعلومات غير الصحيحة لاسيما عبر السوشيال ميديا، قائلاً: أحد المواطنين بدائرته بث شائعة حول وجود زلزال فنزل أهالى 3 قرى إلى الشارع فجرًا خوفًا على أنفسهم.

وشدد بدر فى تصريحه لـ"الخليج 365"، فى المقابل على أهمية تكثيف حملات التوعية سواء من قبل الإعلام أو النواب عبر مكاتب خدمات المواطنين، من الشائعات التى يتم ترويجها فى شأن فيروس كورونا المستجد.

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وأشار البرلمانى، إلى أنه يعمل على مدار الساعة لوأد الشائعات، عبر عقد لقاءات مصغرة لا تتجاوز 5 دقائق مع بعض أهالى الدائرة ويحيطهم عملا بكل المستجدات فيما يتعلق بأعداد المصابين أو الحالات فى الدائرة منعا لنشر أى شائعة، وأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التى وجهت بها الحكومة.

وأكد بدر، أهمية التعاون بين الجهاز التنفيذى والنواب لوأد أى شائعات تتعلق بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنه سيرفع الأمر لرئيس مجلس الوزراء بضرورة توجيه المحافظين للتعاون مع أعضاء البرلمان لاسيما أن بعضهم يغلق على نفسه فى الوقت الذى يتطلب الأمر تضافر المجتمع المدنى والمحافظين والنواب.

وكانت النيابة العامة، قد ناشدت المجتمع بأسره توخى الدقة فى المتداول من أخبار وبيانات، وتَبَيُّن صحتها من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات حول فيروس "كورونا" الـمُستَجَد وآثاره، والأخبار والبيانات الكاذبة أو نشرها وإعادة تداولها، والتى تلحق الضرر بالمصلحة العامة، والتحلى بروح الوعى والمسئولية قياما بالدور المطلوب منهم فى هذه المرحلة.