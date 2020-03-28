هل تلتحق بإيطاليا؟.. تركيا تعلن تسجيل 1704 حالة إصابة بكورونا في 24 ساعة فقط

أعلن وزير الصحة التركي، اليوم السبت أنه توفي أكثر من مئة شخص في تركيا جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف الوزير في تصريحه أنه تم تسجيل 1704 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة.

وقال فخرالدين كوجا في تغريدة عبر تويتر إن 16 شخصا توفوا في الساعات ال24 الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 108.

ولحدود اليوم السبت، سجلت أن تركيا 7402 إصابة مؤكدة.