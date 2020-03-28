وفاة “مقدم” بشيشاوة طبيعية وليس بفيروس كورونا

نفت مصادر خبر وفاة عون سلطة برتبة “مقدم” بقيادة مجاط، بإقليم شيشاوة، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت المصادر ذاتها، أن وفاة المعني بالأمر، عون سلطة، كانت وفاة طبيعية وليست بسبب فيروس كوفيد-19، مؤكدة أن الهالك كان يعاني من مرض مزمن، ما تسبب في مصرعه، أمس الجمعة . ويتقدم “اليوم24” باعتذاره لقرائه عن الخطأ في ربط وفاة المعني بالأمر بفيروس كورونا.

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