عاجل.. إيطاليا تتجاوز 10 آلاف وفاة بسبب كورونا ومجموع الإصابات يناهز 92 ألف

تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في إيطاليا، عشرة آلاف حالة، مع تسجيل 889 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق ما أعلن الدفاع المدني، اليوم السبت.

ومع تسجيلها 10023 وفاة، تكون إيطاليا البلد الأكثر تأثرا في العالم بالوباء.

وسجلت بالمجموع 92 ألفا و472 إصابة، بينما واصلت حالات العدوى تباطؤها بمعدل +8,3 بالمئة الخميس و+7,4 بالمئة الجمعة و+6,9 بالمئة السبت.