من الساعة الثامنة إلى السادسة من مساء اليوم…المغرب يسجل حالة إصابة واحدة بكورونا ووفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا، من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة من مساء اليوم السبت.

وقالت الوزارة، في ندوتها اليومية، أن عدد الإصابات الإجمالي خلال 24 ساعة الأخيرة بلغ 26 حالة، تصدرت بها جهة الدار البيضاء سطات أكبر عدد من الإصابات.

وقالت الوزارة إن الحصيلة التي تم تقديمها في حدود الساعة السادسة مساء هي حصيلة مؤقتة، في انتظار تحيينها بعد خروج نتائج الاختبارات المنجزة من طرف المعاهد المتخصصة.

أيضا، أكدت الوزارة تسجيل 24 حالة وفاة منذ بدء انتشار فيروس كورونا في المغرب، أغلب هذه الحالات مصابة بأمراض مزمنة، وسجل معدلها العمري في 66 سنة.