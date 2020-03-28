بعد ارتفاع العدد إلى 359 مصابا بكورونا.. وزارة الصحة: 6 بالمائة من المصابين حالاتهم حرجة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 3 وفايات جديدة و26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.

وكشفت الوزارة، في بيانها اليومي أن 6 إجمالي عدد الإصابات ارتفع بالتالي إلى 359 حالة إصابة 59 بالمائة، منهم حالات محلية و41 بالمائة حالات وافدة.

وحول تطور الوضع الصحي للمصابين، كشف متحدث باسم الوزارة أن 6 بالمائة من المصابين حالاتهم حرجة، و9 بالمائة حالتهم خطيرة، مقابل 72 بالمائة حالاتهم هينة، فيما لا تشكل حالات 13 بالمائة الآخرين أي خطر على سلامتهم.