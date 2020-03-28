أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 3 وفايات جديدة و26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.
وكشفت الوزارة، في بيانها اليومي أن 6 إجمالي عدد الإصابات ارتفع بالتالي إلى 359 حالة إصابة 59 بالمائة، منهم حالات محلية و41 بالمائة حالات وافدة.
وحول تطور الوضع الصحي للمصابين، كشف متحدث باسم الوزارة أن 6 بالمائة من المصابين حالاتهم حرجة، و9 بالمائة حالتهم خطيرة، مقابل 72 بالمائة حالاتهم هينة، فيما لا تشكل حالات 13 بالمائة الآخرين أي خطر على سلامتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ارتفاع العدد إلى 359 مصابا بكورونا.. وزارة الصحة: 6 بالمائة من المصابين حالاتهم حرجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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