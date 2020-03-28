أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة ليرتفع عدد الوفيات إلى 24 حالة.
وقالت الوزارة أن جهة الدار البيضاء سطات عرفت تسجيل 6 وفيات، وجهة الرباط سلا القنيطرة 4 وفيات، وجهة مراكش آسفي، 5 وفيات، وجهة طنجة تطوان الحسيمة وفاة واحدة، والجهة الشرقية وفاتين، وجهة بني ملال خنيفرة وفاة واحدة وجهة كلميم واد نون حالة وفاة واحدة.
وقالت الوزارة في الحصيلة الأخيرة التي قدمتها اليوم أن مُعدل عمر الوفيات سُجل في 66 سنة، أغلبها دخلت المستشفى في حالة حرجة.
وأضاف المصدر ذاته أن أغلب حالات الوفيات أصحابها كانوا يعانون من أمراض مزمنة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد الوفيات إلى 24 حالة خلال 24 ساعة.. تفاصيل التوزيع الجغرافي لضحايا كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.