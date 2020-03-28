ارتفاع عدد الوفيات إلى 24 حالة خلال 24 ساعة.. تفاصيل التوزيع الجغرافي لضحايا كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة ليرتفع عدد الوفيات إلى 24 حالة.

وقالت الوزارة أن جهة الدار البيضاء سطات عرفت تسجيل 6 وفيات، وجهة الرباط سلا القنيطرة 4 وفيات، وجهة مراكش آسفي، 5 وفيات، وجهة طنجة تطوان الحسيمة وفاة واحدة، والجهة الشرقية وفاتين، وجهة بني ملال خنيفرة وفاة واحدة وجهة كلميم واد نون حالة وفاة واحدة.

وقالت الوزارة في الحصيلة الأخيرة التي قدمتها اليوم أن مُعدل عمر الوفيات سُجل في 66 سنة، أغلبها دخلت المستشفى في حالة حرجة.

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وأضاف المصدر ذاته أن أغلب حالات الوفيات أصحابها كانوا يعانون من أمراض مزمنة.