26 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب خلال 24 ساعة.. الحصيلة: 359 حالة و3 وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 359 حالة، بعد تسجيل 26 حالة جديدة.
مُقابل ذلك قالت الوزارة إنه تم تسجيل 3 حالات وفيات جديدة.
وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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