بعد رفع الحجر الصحي عن مقاطعة ووهان.. تخريب واشتباكات بين الشرطة والمواطنين على نقاط التفتيش -فيديو

قررت السلطات الصينية، اليوم السبت، تخفيف الإجراءات الخاصة بتنقل مواطنيها الذين كانوا محاصرين في مقاطعة هوبي، لأكثر من ستة أسابيع، وذلك بعد حدوث أحداث عنف أمس الجمعة.

وسجلت مقاطعة هوبي، مركز تفشي فيروس كورونا المستجد، عددا من الإشتباكات بين رجال الأمن والمواطنين، بعد أن رفعت الحكومة الصينية أمس الجمعة، الحجر الصحي الذي فرضته على الإقليم، منذ شهرين، لاحتواء الفيروس الذي تحول لاحقا إلى جائحة عالمية.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على الأنترنيت مشاهد للفوضى، حينما اشتبك مواطنون مع رجال الشرطة، على جسر يربط مقاطعة هوبي مع مقاطعة جيانغشي المجاورة، حيث تجادل الجانبان حول طريقة التحقق من أحقية الأشخاص بدخول جيانغشي، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية.

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المشاهد التي تم تداولها بقوة خلال الساعات الماضية أظهرت انضمام عدد كبير من المواطنين إلى المشاجرة بعد مطالبتهم الشرطة بالإعتذار، قبل أن تتطور الأمور إلى أعمال عنف وتخريب لسيارات الشرطة، عند نقطة التفتيش الحدودية.

وتفاعلا مع هذا الحادث، أصدرت المقاطعتان المعنيتان، بيانا اليوم السبت، أكدتا فيه أن نقطة التفتيش سيتم إزالتها لتسهيل مرور المواطنين، تجاه باقي المناطق، وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ.