تونس.. ارتفاع عدد الإصابات 227 حالة و8 وفيات

ارتفعت وفيات فيروس “كورونا” في تونس، السبت، إلى 8 إثر تسجيل حالة جديدة في مدينة صفاقس جنوبي البلاد.

وقال مدير الصحة في صفاقس علي العيادي، للأناضول، إن “مسنا عمره 70 عاما وصل متوفيا إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة في مدينة صفاقس، عصر اليوم”.

وأضاف أن التحاليل أثبتت أن المتوفي كان مصابا بـ”كورونا”.

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وبخلاف الوفاة الجديدة، كانت آخر حصلية معلنة للضحايا حتى مساء الجمعة تشير إلى إصابة 227 بالفيروس، منهم 7 وفيات وحالتان تماثلتا للشفاء.

وحتى مساء السبت، بلغ عدد مصابي كورونا حول العالم نحو 630 ألفا، توفي منهم قرابة 29 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 138 ألفا.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.