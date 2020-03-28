الفيتامين الذي قد يساعد بعلاج فيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكر البروفيسور من قسم البيولوجيا الجزئية وعلم الوراثة في جامعة إسطنبول نهاد ديلسيز، أن "تناول فيتامين 'دي' يستطيع الحدّ من خطورة الأمراض الوبائية، لكن شريطة عدم الإفراط، والاعتدال في تناوله".

وأشار ديلسيز إلى أن فصل الشتاء يعتبر أهم الأسباب التي تقف وراء انتشار الكبير لفيروس كورونا، بسبب انخفاض درجات الحرارة، وكثافة الغيوم والرطوبة والرياح.

وقال ديلسيز إن "ظروف الطقس الشتوي تمنع الخلايا الموجودة في الجلد امتصاص كمية كافية من الأشعة فوق البنفسجية النابعة من الشمس، وبالتالي لا يتم تكوين فيتامين 'دي' الذي يمنح المناعة للخلايا".

وأوضح أنه نتيجة لتشوه خلايا الجلد لدى كبار السن، تنخفض كمية فيتامين 'دي' عندهم بشكل أكبر، وهو ما يؤدي إلى انخفاض المناعة ضد مختلف الالتهابات. ومتابعًا، أن فيتامين 'دي' يساعد نظام المناعة في الجسم عن طريق تثبيط مواد السيتوكينين المنبعثة من الخلية الحاضنة للفيروس. وأكد أن كلا من فيتامين 'سي' وفيتامين 'دي' يتمتعان بالأهمية في هذا الصدد ضد الأمراض الوبائية.

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وحذّر من أن الإفراط في تناول فيتامين 'دي' يعود بالضرر على الإنسان، وينبغي تحديد مستوى معين ومتوازن عند تناوله.

وأردف أنه "إذا تم تجاوز المستوى المحدد (40-60 نانوغرام/ مل مصل الدم)، فسيكون له تأثير سام. لذلك من المفيد تناول الأطعمة الطبيعية التي تعد مصدرًا لهذا الفيتامين، بدلاً من تناوله على هيئة أقراص".

وينصح ديلسيز حيال فيتامين 'دي' أنه من المفيد تناول الأسماك وصفار البيض والفطر والكبد والألبان والحبوب واستهلاك عصير البرتقال، والمنشطات مثل المغنيسيوم والزنك والنحاس والسيلينيوم التي تزيد من توليف هذا الفيتامين.

ويُذكر أن هذهِ النصائح الطبية جاءت في سياق الانتشار المخيف لجائحة كورونا، التي سجلت عدد مصابين تجاوز الـ 600 ألف، تُوفي منهم أكثر من 29 ألفًا، في حين تعافى من المرض ما يزيد عن 139 ألفًا.