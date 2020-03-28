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تركيا تسجل الف و704 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تسجل الف و704 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل

السبت 28 مارس 2020

سجلت تركيا، االسبت، 1704 إصابة جديدة بفيروس خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7402 حالة.

 

كما سجلت تركيا 16 وفاة جديد بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات بكورونا 108 حالة.

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كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، الجمعة، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية من وإلى تركيا، في إطار الإجراءات الحكومية للحد من الوباء.

 

كما تم فرض قيود على الرحلات بين المدن، وسيحتاج المسافرون إلى موافقة المحافظين المحليين.

 

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