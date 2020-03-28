اليمن.. رئيس الجمعية الوطنية يشيد بجهود قوات التحالف العربي في عدن والجنوب

السبت 28 مارس 2020

أشاد اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، بالجهود الذي تبذلها قوات التحالف العربي في العاصمة عدن والجنوب خصوصاً، واليمن عموماً من أجل تثبيت الأمن والاستقرار، وإعادة عجلة الحياة الطبيعية في ربوع البلاد عامةً .

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، قائد قوات الواجب 802، بالتحالف العربي، العميد مجاهد بندر العتيبي، والأعضاء المرافقين له.

وناقش اللقاء، الذي ضم اللواء سالم عبدالله السقطري، مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، والمحامية نيران سوقي، نائبة رئيس الجمعية الوطنية، العديد من الموضوعات المتعلقة بأمن العاصمة عدن ومكافحة الإرهاب، وكذا دعم الجبهات المشتعلة، حيث أكد الاجتماع على ضرورة توحيد الجهود في كل القضايا من خلال عمل غرفة عمليات مشتركة لضبط الاعوجاج الحاصل فيها والسيطرة عليها.

كما ناقش اللقاء موضوع جائحة كورونا والتدابير الصحية والعلاجية الواحب اتخاذها لتوعوية المواطنين بخطورة الفيروس، حيث أكد العميد العتيبي أن موضوع مركز الحجر الصحي بعدن والذي تم تحديده بمديرية البريقة، سيلقى كل اهتمام ودعم من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين عبر مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية وسيتم مده بكل مايحتاج إليه من امكانيات.

وتطرق اللقاء إلى موضوع الإعلام العربي والداخلي المأجور، والذي يسعى جاهداً إلى زرع الفتنة بين قوات التحالف وقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، من خلال نشر الشائعات والأكاذيب عبر القنوات الفضائية.

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وأكد رئيس الجمعية الوطنية أن قيادة المجلس تسعى جاهدة إلى تثبيت الأمن والاستقرار في العاصمة عدن وبالذات في مديرية كريتر وجعلها نموذجاً لبقية المديريات والمحافظات الجنوبية، ودعم المجلس الانتقالي واستمراره في التصدي لكل الأعمال الإرهابية وكل ما من شأنه زعزعة الامن والاستقرار داخل العاصمة عدن .

وأشار اللواء بن بريك إلى أن المجلس الانتقالي، يعمل بكل الامكانيات المتاحة من اجل التخفيف من معاناة الشعب وتذليل الصعاب أمامهم ليتمكنوا من العيش الكريم، وكذا تأمين حياتهم الصحية من خلال عمل حجر صحي لأي حالة يظهر عليها الإصابة بفيروس كورونا، وذلك في ظل الامكانيات المتاحة.

وفي ختام الاجتماع ، شكر قائد قوات التحالف العربي بالعاصمة عدن، اللواء بن بريك، على حسن الضيافة والاستقبال، مثنياً على كل الجهود المبذولة من قبل قيادة المجلس الانتقالي، لتثبيت الأمن والاستقرار في العاصمة عدن.

وأكد العميد العتيبي أن قوات التحالف العربي ستعمل يداً بيد مع قيادة المجلس الانتقالي، لجعل العاصمة عدن نموذجاً يحتذى به من جميع النواحي سواء كانت أمنياً، أو عسكرية، أو صحياً، أو إنسانياً.

حضر اللقاء: اللواء فضل حسن محمد، قائد المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد علي البيشي، قائد اللواء الأول مشاة، والعميد محسن الوالي، قائد الدعم والإسناد والعميد أحمد حسن حسين، دائرة الأمن والدكتور أحمد عقيل باراس، مدير مكتب رئيس الجمعي