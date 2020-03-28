الجزائر تسجل 3 وفيات و45 إصابة جديدة بكورونا

السبت 28 مارس 2020

سجلت الجزائر، اليوم السبت، 3 وفيات جديدة و 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 454 بينهم 29 قضوا بالوباء القاتل.



وكشف المتحدث باسم اللجنة الحكومية للرصد والمتابعة، جمال فورار، في مؤتمر صحفي، عن تعافي 31 مصابا بفيروس كوفيد 19 ومغادرتهم للمستشفيات“، مشددا على ”استمرار فتك وباء كورونا بأصحاب الأمراض المزمنة؛ مع تأكيد صلة الاصابات الجديدة بمغتربين عائدين من فرنسا“.

في الأثناء؛ نفت اللجنة الحكومية للرصد والمتابعة؛ نبأ وفاة البرفيسور الشهير محليا المهدي سي أحمد المصاب بفيروس كورونا.

Advertisements

وكانت وسائل إعلامية تحدثت عن (وفاة) البروفيسور المذكور؛ وتهاطلت التعازي؛ قبل أن يتضح أن الخبر غير صحيح.

وفي بيان لها؛ أكدت إدارة مستشفى مدينة البليدة (50 كيلومترا غرب العاصمة الجزائر)؛ أن المهدي سي أحمد ”لا يزال حيا يرزق“؛ مؤكدة تواجده في مصلحة العناية المركزة.

بدوره؛ صرح وزير التجارة كمال رزيق أن سي أحمد ”لم يمت“؛ مشيرا إلى أن رئيس مصلحة الجراحة العامة بمستشفى فرانز فانون؛ ”لا يزال يخضع للمتابعة الطبية منذ تأكد إصابته بالوباء القاتل“