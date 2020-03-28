الكشف عن حصيلة المصابين بفيروس كورونا في صفوف اليمنيين حول العالم

السبت 28 مارس 2020

كشفت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، عن الحصيلة الأولية للمغتربين اليمنيين المصابين بفيروس كورونا حول العالم.



وقال نائب وزير شؤون المغتربين "محمد العديل" اليوم السبت، إن المصابين بفيروس كورونا حول العالم لا يتجاوز عددهم 10 أشخاص.

جاء ذلك في منشور بصفحته على "فيسبوك"، تحدث فيه عن المصابين اليمنيين في الخارج بفيروس كورونا والاجراءات التي تتخذها الوزارة حيال ذلك.

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وأضاف "العديل" : "مسؤوليتنا وواجبنا تجاه المغتربين اليمنيين يحتمان علينا متابعة أوضاعهم الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا".

وأكد العديل أنه يتم التواصل بالمصابين والاطمئنان عليهم من خلال ملحقيات شؤون المغتربين والجاليات.

وتابع نائب الوزير: "لمن يسأل عن احصائيات المصابين من اليمنيين المغتربين فإننا من خلال متابعة ملحقيات شؤون المغتربين والجاليات اليمنية وبشكل يومي، نعرف عدد المصابين جيدا في مصر والامارات والسعودية وتركيا والهند"، مؤكداً "أن أرقام الإصابات في اليمنيين لا تتجاوز العشرة إلى يومنا هذا السبت، وجميعهم في طريقهم الى الشفاء".

وكانت بعض المواقع الإخبارية قد تحدثت في وقت سابق عن وفيات في صفوف اليمنيين في عدة دولة عربية وأجنبية، نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا