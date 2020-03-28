شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني الليبي يسقط طائرتين مسيرتين تركيتين بمحيط مصراتة وطرابلس والان مع التفاصيل

السبت 28 مارس 2020 تتواصل الطائرات التركية بالتساقط في ليبيا بنيران قوات الجيش الوطني الليبي.

وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش الليبي أسقطت طائرتين مسيرتين تركيتين بمحيط مصراتة والعاصمة طرابلس. وأوضح المصدر، أن الطائرة الأولى تم إسقاطها بمحور الرملة فجر السبت عقب استهدافها لتمركزات الجيش الوطني الليبي، وفق ما نشره موقع "العين الإخبارية". Advertisements وأضاف: "أما الطائرة الثانية أسقطتها الدفاعات الجوية عقب دخولها النطاق الجوي لقاعدة الجفرة قادمة من مصراتة، للاستطلاع والاستهداف". وترتكب الطائرات التركية المسيرة عددا من جرائم الحرب في ليبيا باستهداف المدنيين والقصف العشوائي للمنازل وغيرها. واستهدفت المليشيات الإرهابية منازل المدنيين والمناطق السكنية بمحيط العاصمة طرابلس الجمعة، عقب تلقيها خسائر فادحة بمحاور القتال المختلفة خاصة شرقي مصراتة. وأفادت مديرية أمن النواحي الأربع –داخل طرابلس- التابعة للحكومة الليبية بأن القصف العشوائي للمناطق المدنية تواصل لليوم الثالث على التوالي من قبل المليشيات الإجرامية والمرتزقة الأتراك والسوريين. وشهدت منازل وممتلكات المواطنين أضرارا بالغة وانقطاعا للتيار الكهربائي في منطقة قصر بن غشير وسوق السبت، بسبب قصف الأعمدة والأسلاك الكهربائية من قبل المليشيات

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