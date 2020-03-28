شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا تسجل 38 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا الجديد والان مع التفاصيل

السبت 28 مارس 2020 سجلت سويسرا 38 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا الجديد، ليرتفع إجمالي الوفيات 235، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة العامة، السبت.

وأضافت الوزارة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس زاد أيضاً إلى 13213 من 12161 يوم الجمعة، ومن المقرر أن تقدم الحكومة بياناً بأحدث تطورات الوضع في وقت لاحق السبت.

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