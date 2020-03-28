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هولندا تسجل 93 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 28 مارس 2020

سجلت هولندا 93 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد، السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى 639، في حين بلغت حالات الإصابة المؤكدة الجديدة 1159 في زيادة صغيرة لحالتي الوفاة والإصابة مقارنة باليوم السابق.

 

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وقال المعهد الوطني للصحة في هولندا، السبت، في تقريره اليومي، إن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس وصلت حتى الآن إلى 9762.

 

وأضاف: "إذا استمر هذا النهج فسيكون من الممكن التوصل خلال بضعة أيام لمعرفة إن كانت إجراءات (التباعد الاجتماعي) تحقق نجاحاً أم لا".

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