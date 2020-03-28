- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بشكل هستيري.. قصف حوثي يستهدف القرى السكنية بالدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
السبت 28 مارس 2020
قصفت مليشيات الحوثي – ذراع إيران في اليمن – القرى السكنية الآهلة بالسكان في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة بالأسلحة المتوسطة.
وقالت مصادر محلية في الدريهمي، إن مليشيات الحوثي استهدفت منازل المواطنين والقرى السكنية جنوب المديرية بقذائف الهاون عيار 120 والأسلحة المتوسطة منها سلاح وعيار 12.7 وعيار البيكا بشكل هستيري.
وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع عملية قنص من قبل عناصر المليشيات على المواطنين، مما خلفت حالة من الذعر والخوف في صفوف الأهالي والمواطنين.
وفي وقت سابق من صباح اليوم تمكنت القوات المشتركة من إسقاط طائرة مسيرة للمليشيات الحوثية في سماء مديرية الدريهمي لتعود المليشيات التعويض عن خسائرها بالتصعيد واستهداف القرى السكنية في المديرية
كانت هذه تفاصيل خبر بشكل هستيري.. قصف حوثي يستهدف القرى السكنية بالدريهمي جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.