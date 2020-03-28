بشكل هستيري.. قصف حوثي يستهدف القرى السكنية بالدريهمي جنوب الحديدة

السبت 28 مارس 2020

قصفت مليشيات الحوثي – ذراع إيران في اليمن – القرى السكنية الآهلة بالسكان في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة بالأسلحة المتوسطة.



وقالت مصادر محلية في الدريهمي، إن مليشيات الحوثي استهدفت منازل المواطنين والقرى السكنية جنوب المديرية بقذائف الهاون عيار 120 والأسلحة المتوسطة منها سلاح وعيار 12.7 وعيار البيكا بشكل هستيري.

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وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع عملية قنص من قبل عناصر المليشيات على المواطنين، مما خلفت حالة من الذعر والخوف في صفوف الأهالي والمواطنين.

وفي وقت سابق من صباح اليوم تمكنت القوات المشتركة من إسقاط طائرة مسيرة للمليشيات الحوثية في سماء مديرية الدريهمي لتعود المليشيات التعويض عن خسائرها بالتصعيد واستهداف القرى السكنية في المديرية