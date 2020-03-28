وزير الإعلام يتهم الحوثيين بإستغلال وباء كورونا العالمي لتثبيت إنقلابهم

السبت 28 مارس 2020

إتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، ميلشيا الحوثي الإنقلابية، بإستغلال وباء فيروس كورونا المستجد، لخدمة أهدافها في تثبيت الإنقلاب وتحويل اليمن لمنصة لإستهداف دول الجوار .



وقال الإرياني في سلسلة تغريدات له بتويتر، أن تصريحات احد قيادات المليشيا الحوثية لقناة اللحظة في صنعاء تؤكد ما كنا قد حذرنا منه من استغلال المليشيا للوباء العالمي كورونا وحالة الفزع لدى المدنيين من احتمالية تفشي الفيروس لحشدهم لمحارق الموت خدمة لأجندة إيران التوسعية .

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واضاف أن هذا الطرح يكشف عن بشاعة وقبح واجرام ودموية المليشيا الحوثية التي تسوق المواطنين للجبهات دون اكتراث لمصيرهم، وتوظف الجائحة العالمية خدمة لاهدافها في تثبيت الانقلاب وتحويل اليمن منصة لاستهداف دول الجوار واقلاق امن المنطقة والعالم

واشار إلى أن هذا الطرح يكفي لدفع المنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية واليونسيف لمراجعة اسلوب عملها في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، والعمل على تنفيذ مشاريع مباشرة لمصلحة المواطنين وعدم تسليم رقابهم لهذه المليشيا الاجرامية التي تثبت كل يوم انها مجرد جماعة إرهابية .