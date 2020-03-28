شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: نتمنى للأمير تشارلز الصحة والشفاء والان مع التفاصيل

السبت 28 مارس 2020 قال الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان ؛ ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، "نتمنى للأمير تشارلز فيليب ولي عهد المملكة المتحدة الصحة والشفاء العاجل".

Advertisements واضاف في تغريدة "ونتطلع لعودته في ممارسة حياته الطبيعية، قلوبنا معه ومع جميع المصابين في مقاومتهم فيروس "كورونا المستجد". وبين أن "الإمارات تقف متضامنة الى جانب المملكة المتحدة في هذه الأوقات الصعبة".

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