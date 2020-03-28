شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محافظ حضرموت يتفقد سير العمل بمجمع نادي الضباط السياحي بالمكلا والان مع التفاصيل

السبت 28 مارس 2020 اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني،اليوم، على سير العمل الجاري حالياً بمشروع مجمع نادي الضباط السياحي بمنطقة خلف بالمكلا والذي بدأ العمل فيه منذ شهر.

وتفقد المحافظ مستوى انجاز خطة تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع التي تتمثل في بناء كاسر بحري وتوسعة رقعة المشروع. وأبدى المحافظ إعجابه بمستوى التنفيذ والإنجاز وفقا للبرنامج المعد والدراسات الفنية للمشروع. Advertisements وأثنى المحافظ على جهود المهندسين والعاملين في هذا المشروع السياحي والحيوي المهم، ووجه بالتسريع في انجاز المشروع الذي يمثل أهمية وتحدٍ كبير أمام قيادة المنطقة العسكرية الثانية، معرباً عن تطلعه بأن يرى هذا المشروع واقعاً يخدم السياحة في المحافظة ومعلماً ومنتجعاً جميلاً على البحر يرتاده منتسبو الجيش والأمن، ويقدّم خدمات سياحية راقية للمواطنين.

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