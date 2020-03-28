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شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية الإمارات تُعلن تنفيذ 34 عملية إجلاء لمواطني الدولة ومرافقيهم بالخارج والان مع التفاصيل
السبت 28 مارس 2020
تستمر جهود الإمارات المضنية لمكافحة ومواجهة فيروس كورونا المستجد.
حيث أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، السبت، تنفيذ "34 علمية إجلاء لمواطني الدولة ومرافقيهم في الخارج وعادوا إلى أرض الوطن".
وأشار الدكتور خالد المزروعي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، إلى أنه تم التواصل مع المواطنين في الخارج لحثهم على اتباع تعليمات السلامة والوقاية الطبية.
وأكد خلال كلمته في إحاطة الحكومة الإمارات الدورية حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، على التواصل مع مواطني الدولة في الخارج أيضاً لتسهيل عودتهم إلى البلاد.
وأهابت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، "بمواطنينا في الخارج تجنب الأماكن والتجمعات العامة".
وشدد الدكتور خالد المزروعي خلال الإحاطة على أن دولة الإمارات اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية داخليا على أرض الوطن، وخارجياً من خلال سفاراتها وبعثاتها التمثيلية في الخارج في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول حول العالم.
وتوجه أيضاً بالشكر "لكافة رؤساء البعثات الدبلوماسية والعاملين فيها لجهودهم المثمرة، خاصة في تيسير أمور المواطنين وضمان عودتهم للدولة"
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