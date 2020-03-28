الرئيس الإندونيسي يثمن تضامن الإمارات الإنساني مع مختلف دول العالم

السبت 28 مارس 2020

ثمن الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو المبادرات الإنسانية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتعاون دولة الإمارات وتضامنها الإنساني مع مختلف دول العالم التي تحتاج إلى مساعدة ودعم خلال هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع.



جاء ذلك خلال إتصال هاتفي اجراه الجانبان لبحث علاقات الصداقة المتميزة و التعاون الثنائي و سبل تنميتها وتطويرها في المجالات كافة بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما، حسبما ذكرت وكالة وام .

وتطرق اللقاء إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة تطورات فيروس " كورونا " والجهود المبذولة لاحتواء تداعياته على المستويات كافة.

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وبحسب الوكالة الإماراتية، فقد ناقش الشيخ محمد بن زايد، ورئيس إندونيسا - خلال الاتصال - إمكانات التعاون والتنسيق بين البلدين في مواجهة تحدي " فيروس كورونا " وأهمية تعزيز الجهود الدولية لوقف الفيروس واحتواء تداعياته الخطيرة على المستويات كافة إنسانيا وصحيا واقتصاديا.

أعرب رئيس إندونيسيا عن جزيل شكره و تقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ما أبداه من مشاعر صادقه و تضامن إنساني تجاه بلاده خلال هذه الظروف الحرجة والتحدي الذي يواجهه العالم أجمع .. مؤكدا اعتزازه بعمق علاقات الصداقة المتميزة وحرصه على دعم وترسيخ التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وإندونيسيا.

وشدد الجانبان على أهمية تكثيف التعاون وتنسيق الجهود العالمية لمكافحة وباء " كورونا " والحد من انتشاره وتأثيره على الجوانب الإنسانية والصحية والاقتصادية على شعوب العالم كافة ودوله.. مؤكدين أن التعاون المشترك والتضامن الانساني ضرورة ملحة خلال هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم والذي يواجه تحديا مشتركا يتطلب استجابة دولية مشتركة للسيطرة والقضاء على الوباء.