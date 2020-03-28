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بالصور.. شرطة تعز تباشر إغلاق أسواق القات للوقاية من كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 28 مارس 2020

بتوجيهات مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي، تحركت صباح اليوم حملة أمنية بقيادة نائب مدير عام شرطة محافظة تعز العقيد أنيس الشميري والمساعد لشؤون الأمن العقيد نبيل الكدهي والمشكلة من مختلف الوحدات الأمنية والشرطة العسكرية لإغلاق أسواق القات تنفيذا لقرار لجنة الطورئ بإغلاق جميع أسواق القات وأماكن التجمعات.

 

وتأتي عملية إغلاق أسواق القات في المدينة بعد يوم واحد من إنذار الحملة الأمنية لجميع باعة القات عن إغلاق أسواق القات اعتبارا من يومنا هذا السبت بناء على توجيهات السلطة المحلية وقرار لجنة الطوارئ.

 

وأكد مصدر أمني إن إغلاق أسواق القات يعتبر خطوة إحترازية للوقاية من خطر انتشارفيروس كورونا في أوساط المجتمع وحرصا على سلامة المواطنين ، داعيا في ذات الوقت جميع المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية والإستجابة لقرار إغلاق أسواق القات والإبتعاد عن أماكن التجمعات لما فيه صحة وسلامة الجميع.

 

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وقد لاقى الإنتشار الأمني ارتياحا كبيرا في أوساط المجتمع مؤكدين بأن الأجهزة الأمنية هي صمام أمان المدينة ومعبرين عن مساندتهم الكاملة لكل الإجراءات التي تتخذها إدارة عام شرطة محافظة تعز.

 

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