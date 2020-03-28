شكرا لقرائتكم خبر عن شوارع خالية من الحياة.. «كورونا» يحول نيويورك إلى مدينة أشباح (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

بعد أن كانت توصف بالمدينة التي لا تنام، تحولت نيويورك، إلى مدينة أشباح، جراء التدابير الاحتياطية التي اتخذتها السلطات الأمريكية لمواجهة فيروس كورونا القاتل.

وأظهرت صور، شوارع مدينة نيويورك خالية من حركة الناس، إثر المقاطعة من قبل المواطنين، الذين آثروا البقاء فى منازلهم فى ظل المخاوف الكبيرة جراء انتشار الفيروس.

كما أصبحت الولايات المتحدة الأولى بإصابات فيروس كورونا مع عدد قياسي من العاطلين عن العمل.

ووفق تقارير صحفية، أغلقت المتاحف والمسارح والمكتبات والمدارس، وهُجرت الساحات العامة التي كانت تزدحم عادة بالسياح وموظفي المكاتب، كما خلت المطاعم ودور السينما من مرتاديها.

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وأجبر انتشار فيروس كورونا دولاً عدة على إجراءات تحصينية لمواطنيها ضد فيروس كورونا؛ منها فرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، ومنع التجمعات العامة.