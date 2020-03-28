نيويورك تايمز: أوامر عسكرية أميركية لتصعيد القتال في العراق

نيويورك ـ وكالات: كشفت صحيفة أميركية عن إعطاء أوامر وتوجيهات عسكرية جديدة لعناصر الجيش الأميركي لتصعيد حدة القتال في العراق. وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية بأن وزارة الدفاع “البنتاجون” أمرت قيادات عسكرية بالتخطيط لتصعيد القتال في العراق لتدمير التنظيمات التي هددت باستهداف القوات الأميركية، مشيرة إلى أن قيادات عسكرية أميركية عليا في العراق حذرت من أن حملة كهذه قد تكون دموية وتهدد بحرب مع إيران. وفي السياق نفسه، أشارت الصحيفة إلى أن قيادات عسكرية أميركية رفيعة أكدت للبنتاجون أيضاً أن هذه الحملة ستحتاج إلى إرسال آلاف الجنود إلى العراق. وكشفت الصحيفة أن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أجاز التخطيط لهذه الحملة بالعراق.

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