أكثر من 613 ألف مصاب حول العالم و(صندوق النقد) يحث الدول على الإنفاق بقوة

مخاوف من موجة كورونا ثانية في ووهان الصينية

ـ وفيات جديدة بالسعودية وعزل أحياء بالمدينة المنورة

ـ ارتفاع المصابين في الكويت والإمارات

ـ تغيير ساعات العمل في قطر وحالتا وفاة جديدة في العراق

ـ منع السفر الداخلي وتعطيل الدراسة في سوريا وإجراءات استثنائية في لبنان

ـ تطهير 55 ألف مبنى في مصر وأول وفاة في الأردن

ـ مليارا درهم لدعم النظام الصحي المغربي وارتفاع المصابين بالسودان وموريتانيا وفلسطين

ـ أكثر من 100 ألف مصاب في أميركا واستدعاء جنود الاحتياط

ـ 12 وفاة في المكسيك وأكثر من 35 ألف مصاب في إيران

ـ 1751 وفاة في يوم واحد بإيطاليا وإسبانيا

ـ 18 بالمئة قفزة بنسبة الوفيات في فرنسا والسويد تحظر التجمعات

ـ ألمانيا لن تخفف الإغلاق وارتفاع الوفيات في بريطانيا

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ـ تركيا تتبنى الحجر الصحي الطوعي وبلجيكا تمدد الإغلاق

ـ اليابان تقترب من إعلان الطوارئ و146 إصابة جديدة بكوريا الجنوبية

جنيف ـ عواصم ـ وكالات: تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19″ في أنحاء العالم 613 ألف شخص فيما بلغت حصيلة الوفيات نحو 28,229 ألفا يأتي ذلك في وقت حثت فيه مديرة صندوق النقد الدولي دول العالم الى اعتماد تعبئة ضخمة للموارد من أجل احتواء الأضرار غير المسبوقة لجائحة فيروس كورونا المستجد والتمهيد لتعاف قوي. وقالت كريستالينا جورجيفا إن لديها بواعث قلق على نحو خاص حيال الأسواق الناشئة والدول النامية التي شهدت نزوح 83 مليار دولار من رؤوس الأموال، مضيفة أنها بحاجة لما يصل إلى 2.5 تريليون دولار من الموارد المالية للتعافي من التعطيلات المرتبطة بالوباء. وقالت في مقابلة مع “رويترز” إن الدول الأعضاء تشجع الصندوق من أجل تركيز جهوده على خطوات يمكن تنفيذها سريعا، مثل مضاعفة تمويل الطوارئ إلى 100 مليار دولار وإقامة تسهيل جديد للسيولة قصيرة الأجل. وردا على سؤال إن كان الاقتصاد العالمي يحتاج الإنفاق الطارئ الجديد الذي تعهدت به دول مجموعة العشرين أمس الخميس بأكثر من خمسة تريليونات دولار، قالت جورجيفا “نصيحتنا هي الإنفاق بقوة.”

الى ذلك، أعادت صور ومقاطع فيديو حديثة المخاوف من عودة المرض إلى مدينة ووهان الصينية، بعد الانحسار الكبير لأعداد مرضى وباء كورونا المستجد وفي الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر ازدحام كبير في محطات النقل وداخل الحافلات العامة في ووهان، البؤرة الأساسية لظهور “كوفيد19″. ويحظر على السكان مغادرة المدينة دون إذن خاص، كما يتم الدخول إلى ووهان وفقا لنفس المبدأ. لكن مع تراجع أعداد المرضى، أعيد فتح أكثر من 100 طريق للحافلات للجمهور في ووهان منذ الأربعاء، بعد أن رفع مسؤولو مقاطعة خوبي قيود السفر في معظم الأنحاء. وبحسب مقطع مصور متداول على مواقع التواصل في الصين وخارجها، يظهر حشد كبير من الركاب يصارعون من أجل الصعود على متن إحدى الحافلات. ووفق مراقبين، يثير الأمر مخاوف من ظهور موجة ثانية من فيروس كورونا، رغم أن المدينة لم تسجل أي إصابة جديدة لليوم الثالث على التوالي. وقد سجلت الصين 54 حالة إصابة جديدة امس في برها الرئيسي جميعها لوافدين من الخارج. بحسب لجنة الصحة الوطنية

وفي المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى أربع. بالإضافة الى تسجيل 99 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 1203 حالات. في السياق، أعلنت السلطات السعودي عزل 6 أحياء في المدينة المنورة طيلة 24 ساعة. ونشرت صحيفة “سبق” السعودية عن إمارة منطقة المدينة المنورة، إعلانها تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية في المدينة المنورة لمكافحة فيروس كورونا، واتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية. وفي الكويت تم تسجيل 10 إصابات جديدة بوباء كورونا المستجد ليصل الإجمالي إلى 235 حالة، كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات تسجيل 72 حالة إصابة جديدة. بدورها، أعلنت وزارة التجارة والصناعة القطرية، عن قرارات جديدة بشأن ساعات العمل، حيث أصدرت قرارا بتغيير ساعات العمل للشركات والمحلات التجارية، لتصبح من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 7 مساء، ويستثنى من ذلك الخدمات الحيوية. كما أعلنت وزارة الصحة القطرية إطلاق خدمات رعاية صحية عن بعد في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا. فيما أعلنت وزارة الصحة العراقية، عن تسجيل 48 حالة إصابة بفيروس “كورونا”، وحالتي وفاة. وفي سوريا نقلت قناة الإخبارية عن وزير الداخلية قوله إن سوريا منعت السفر بين المدن والمحافظات في إطار تشديد الإجراءات للحد من تفشي وباء كورونا المستجد. كما أعلنت الحكومة تعطيل الدراسة بالمدارس العامة والخاصة في الفترة ما بين 4 إلى 16 أبريل المقبل. في السياق، أعلنت الحكومة اللبنانية فرض حظر تجول في لبنان، من السابعة مساءً حتى الخامسة صباحاً، ومتابعة مدى تقيّد المؤسسات التي شملها القرار بالإقفال. وفي مصر، أعلن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أنه بناء على تقريرً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، فإن عدد المباني التي تم تطهيرها وتعقيمها في مصر، بلغ حوالى 54948 مبنى، وفق ما نقل حساب مجلس الوزراء المصري على “فيسبوك”. وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية قد أعلنت تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، إضافة إلى 6 وفيات جديدة. من جهتها، أعلنت المملكة الأردنية تسجيل أول حالة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، لإمرأة تبلغ من العمر 83 عاما. وفي المغرب قالت وزارة المالية إن المملكة ستنفق ملياري درهم (200 مليون دولار) مبدئيا لمساعدة النظام الصحي في مواجهة تفشي وباء كورونا المستجد، وذلك مع ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة في المغرب إلى 333. بدورها، أعلنت وزارة الصحة السودانية، تأكيد حالتين جديدتين مصابتين بوباء كورونا ليرتفع عدد الحالات في السودان إلي 5 حالات. كما سجلت موريتانيا امس إصابتين جديدتين لتبلغ عدد حالات الإصابة المسجلة 5 حالات أيضا. يأتي ذلك فيما قال متحدث باسم الحكومة الفلسطينية إن الأراضي الفلسطينية سجلت 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد إلى 97.

دوليا، أظهر إحصاء جديد أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى 100040 حالة وهو أكبر عدد إصابات في العالم. في حين قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يفوض وزيري الأمن الداخلي والدفاع لاستدعاء جنود الاحتياط في الجيش وخفر السواحل للخدمة. إلى ذلك، قالت وزارة الصحة المكسيكية إنها سجلت 717 حالة إصابة جديدة بالوباء مشيرة الى ارتفاع حالات الوفاة الى 12 حالة.

وفي الجمهورية الاسلامية الايرانية أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد المصابين بوباء كورونا المستجد إلى 35408 حالة بعد تسجيل 3076 إصابة جديدة خلال 24 ساعة. كما أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني عن حزمة اجراءات لمواجهة تداعيات تفشي الوباء القاتل.

على صعيد متصل، أعلنت إيطاليا تسجيل 919 حالة وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد وهي أكبر زيادة يومية تشهدها إيطاليا منذ ظهور تفشي الوباء هناك في 21 فبراير. وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى 9134 حالة فيما قالت وزارة الصحة الإسبانية إن وفيات فيروس كورونا لديها زادت 832 حالة لتصل إلى 5690، وذلك في أعلى معدل يومي لحالات الوفاة. بينما أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 299 حالة وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 1995 حالة وفاة. حيث تشكل الزيادة في عدد الوفيات 18 بالمئة. بدوره، ذكر رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين أن بلاده ستفرض اعتبارا من اليوم الأحد بشكل فعال قيودا على التجمعات الشعبية لأكثر من 50 شخصا لمنع انتشار فيروس كورونا. وفي ألمانيا صرح كبير موظفي المستشارة أنجيلا ميركل لصحيفة ألمانية بأن ألمانيا لن تخفف الإجراءات الرامية لمنع تفشي الوباء قبل 20 أبريل على الأقل. وقد أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 48582 وأن 325 شخصا توفوا جراء الإصابة بالمرض. الى ذلك قالت بريطانيا إن عدد الوفيات ب”كوفيد19″ وصل إلى 759 وإن عدد المصابين ارتفع إلى 14579. وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أعلن امس الاول إصابته بفيروس كورونا وقال إنه يعزل نفسه في منزله ويعاني من أعراض متوسطة. وقبل أقل من ساعتين على هذا الإعلان صرح رئيس الوزراء بوريس جونسون أيضا بأنه أصيب بكورونا. وفي تركيا دعا الرئيس رجب طيب أردوغان مواطنيه إلى تطبيق “الحجر الصحي الطوعي” وعدم مغادرة منازلهم إلا من أجل التسوق أو للاحتياجات الأساسية كما أوقفت تركيا جميع القطارات بين المدن وقللت عدد رحلات الطيران الداخلية بعدما قفز عدد الإصابات فيها بواقع الثلث في يوم واحد إلى 5698 وزاد عدد الوفيات إلى 92. وفي بلجيكا قال الإعلام إن السلطات مددت الإغلاق العام جراء تفشي “كوفيد19″ حتى 18 من أبريل. من جهته، حذر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي من إمكانية إعلان حالة الطوارئ لمواجهة تفشي الوباء. فيما قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية أبلغت عن 146 حالة إصابة جديدة، على صعيد متصل، قال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية إنه جرى تسجيل 109 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 1155 حالة. كما سجلت ماليزيا 159 حالة إصابة جديدة أيضا ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 2320 حالة، وهو الأعلى في جنوب شرق آسيا. بدوره، قال المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة الوضع الخاص بمرض كوفيد 19 في تايلاند إن تايلاند سجلت 109 حالات إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 1245 وست وفيات. ياتي ذلك فيما قال رئيس زيمبابوي إمرسون منانجاجوا إن بلاده ستفرض إغلاقا شامل لمدة 21 يوما اعتبارا من غد الاثنين للمساعدة في الحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

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البنك الدولي: ندعو لتخفيف ديون الدول الأشد فقرا

واشنطن ـ رويترز: قال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي إن الدول الأشد فقرا ستحتاج إلى إعفاء من الدين أو إعادة هيكلة كي تستطيع تمويل معركتها ضد جائحة كورونا المستجد، مضيفا أن البنك سيقترح نهجا لإسقاط الدين في ابريل.

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برلين: لا صحة بشأن لقاح يطوره طبيب تونسي

برلين ـ وكالات: ردت وزارة الخارجية الألمانية على منشور متداول على شبكات التواصل الاجتماعي، بشأن حديث المستشارة أنجيلا ميركل عن لقاح مضاد لفيروس كورونا يطوره طبيب تونسي. وكتبت الوزارة في على حساب المركز الألماني للإعلام التابع لها بموقع “تويتر”، ليل الجمعة، إن هذه المعلومات “خاطئة”. وأضافت الوزارة أن التصريح المنسوب لميركل ما هو إلا ترجمة غير صحيحة لمقاطع فيديو تتحدث فيها. وكانت شائعات جرى تداولها على شبكات التواصل، أشارت إلى اكتشاف لقاح لفيروس كورونا المستجد، عن طريق طبيب تونسي مقيم في ألمانيا.

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بولسونارو: كورونا مميت لكن الجوع قاتل

برازيليا ـ وكالات: عاد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو مساء امس الاول لانتقاد عمليات إغلاق المدن الكبرى في البرازيل. وقال بولسونارو في خطاب نقلته وكالة “رويترز”: “أعلم أن فيروس كورونا قد يكون مميتا، لكن الجوع قاتل أيضا”.

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ترامب: 100 ألف جهاز تنفس صناعي خلال 100 يوم

واشنطن ـ رويترز: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستنتج 100 ألف جهاز تنفس صناعي خلال 100 يوم وقال إنه عين مستشار البيت الأبيض بيتر نافارو منسقا لقانون الانتاج الدفاعي، وأضاف ترامب “سنصنع الكثير من أجهزة التنفس الصناعي” متعهدا بأن يلبي احتياجات الولايات المتحدة مع تقديم العون للدول الأخرى.

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ماكرون:على أوروبا ألا تكون أنانية

باريس ـ رويترز: سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون امس إلى خطب ود الإيطاليين بقوله في مقابلة مع صحف إيطالية رائدة إن فرنسا موجودة لتقديم المساعدة وإنه يتعين على الإيطاليين الحذر من الحديث عن مساعدات من الصين أو روسيا لمكافحة فيروس كورونا. وقال ماكرون “ما يقلقني هو أن يتحمل كل مريض مرضه، إذا لم نظهر تضامنا فقد تكون إيطاليا أو إسبانيا أو دول أخرى قادرة على القول لشركائها الأوروبيين، أين كنتم عندما كنا على الجبهة؟ لا أريد أوروبا أنانية ومنقسمة”.

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إصابة النائب الأميركي جو كاننجهام

واشنطن ـ رويترز: قال النائب الأميركي جو كاننجهام وهو ديمقراطي من ولاية ساوث كارولاينا في بيان إن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا رغم أن الأعراض التي كانت قد ظهرت عليه بدأت تتحسن بالفعل.