القدس المحتلة ـ الخليج 365: قررت هيئة مسيرات العودة في غزة أمس إلغاء المسيرات المقررة غدا الاثنين على حدود القطاع مع إسرائيل، بسبب خطر تفشي فيروس كورونا. ودعت الهيئة سكان غزة إلى “عدم التوجه إلى مخيمات العودة يوم 30 من الشهر الجاري والبقاء في البيوت، وعدم الخروج منها حفاظا على سلامتهم من جائحة كورنا والالتزام بكافة الإجراءات الصحية والوقائية”.وعوضا عن التظاهر، حثت الهيئة على “رفع الأعلام الفلسطينية، وحرق أعلام الاحتلال الإسرائيلي، وتوقف حركة السير والمواصلات العامة لمدة ساعة ظهر بعد غد مع إطلاق صافرات الإنذار لإحياء ذكرى يوم الأرض” الفلسطينية.الى ذلك، شن الطيران الحربي الإسرائيلي مساء امس الاول غارات على أحد المواقع شمال بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات الاحتلال استهدفت بعدة صواريخ موقعا شمال غرب مدينة غزة مما أدى إلى أضرار مادية دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. كما أفاد “المركز الفلسطيني للإعلام” بأن “طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت موقع فلسطين التابع للمقاومة شمال القطاع بثلاثة صواريخ”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غزة تلغي مسيرات العودة .. وعدوان إسرائيلي يستهدفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.