حظر تجوال عام بسوريا اعتبارا من الأحد لمواجهة كورونا

وكالاتالسبت 2020/3/28 12:53 ص بتوقيت أبوظبي
إجراءات وقائية لمكافحة كورونا في سوريا
أصدرت الحكومة السورية قراراً بحظر التجوال بين مراكز المدن والمحافظات اعتباراً من بعد غد الأحد وحتى إشعار آخر.
وبحسب القرار، تم تكليف وزارة الداخلية بالإشراف على تنفيذ القرار بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحواجز العسكرية وتكثيف الدوريات لضمان حسن التزام المواطنين بهذا القرار.
ويقضي القرار بمنع تنقل المواطنين بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف في جميع الأوقات لغير المصرح لهم اعتباراً من الساعة الثانية ظهراً من يوم الأحد المقبل وحتى إشعار آخر.
واستثنى القرار جميع الفعاليات المستثناة من تدابير حظر التجول المشار إليها في التعميم رقم 375 تاريخ 25 آذار/مارس وسوابقه.
وكانت الحكومة السورية فرضت حظر التجوال أول أمس الأربعاء من الساعة الـ6 مساء وحتى 6 صباحا بالتوقيت المحلي.
كما أصدرت قرارات بإغلاق المدارس والجامعات والمساجد والمطاعم والمقاهي والأندية ومنعت التجمعات ودعت الأهالي لعدم مغادرة منازلهم .
وأعلنت الحكومة السورية عن تسجيل خامس إصابة في سوريا بفيروس كورونا المستجد لشخص وصل من الخارج منذ عدة أيام وتم حجره مباشرة.
ذكرت وكالة "سانا" أن وزارة الصحة السورية أعلنت ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 5 حالات الأربعاء.
وقالت الوزارة إن الحالة الخامسة هي لشخص وصل من خارج البلاد وتم حجره مباشرة واليوم ظهرت نتيجة الفحص.
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