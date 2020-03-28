شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قطر تعلن عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020 أعلنت وزارة الصحة في قطر، اليوم السبت، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا، لمقيم من بنغلادش، بالإضافة إلى 28 إصابة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 590 حالة.

Advertisements وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن المتوفى البالغ من العمر 57 عاما كان يعاني من أمراض مزمنة. وبحسب رويترز، فإنه بعدما سجلت معظم الإصابات في قطر لعمال وافدين، أغلقت السلطات جزءا كبيرا من المنطقة الصناعية التي يعمل ويعيش فيها العديد من العمال.‎

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