- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا تسجل الف و704 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
سجلت تركيا، االسبت، 1704 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7402 حالة.
كما سجلت تركيا 16 وفاة جديد بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات بكورونا 108 حالة.
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، الجمعة، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية من وإلى تركيا، في إطار الإجراءات الحكومية للحد من الوباء.
كما تم فرض قيود على الرحلات بين المدن، وسيحتاج المسافرون إلى موافقة المحافظين المحليين.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تسجل الف و704 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.