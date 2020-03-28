معارض تركي يصف قرارات أردوغان بغير "المتزنة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

وصف القيادي بحزب "المستقبل" التركي المعارض، يوسف ضياء اوزجان قرار الرئيس رجب طيب أردوغان بإقالة وزير النقل المواصلات جاهد تورهان على بأنها "غير متزنة، واستخفاف بعقول الشعب".



وبحسب موقع العين الإخبارية، قال اوزجان في تصريحات صحفية، السبت،: إن" أردوغان كان يعلم بخبر مناقصة قناة إسطنبول قبل إعلانه، وأقال وزير النقل والمواصلات بعد ردود الفعل الساخطة على إقامة هذه المناقصة في ظل تفشي فيروس كورونا بالبلاد".

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وأضاف اوزجان في تويته عبر حسابه علي تويتر:" يكفي هذا!! سيدي الرئيس ألم تكن على علم بقرار مناقصة قناة اسطنبول؟!!، أم أن الوزير السابق اتخذ قرار المناقصة من وراء ظهرك ودون اخبارك؟!!".

وتابع: أرجوك يا سيدي الرئيس لا تضحك علي الشعب التركي أكثر من ذلك، ولا تسفه من ذكائه لهذا الحد.. فهذا الشعب يكفيه ما يمر به من أزمة فيروس كورونا".

ورغم الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا، أقيمت مناقصة لقناة إسطنبول قبل أيام، مما أدي لردود فعل غاضبة من إقامة مناقصة في ظل تلك الظروف، وعلى إثرها اقال إردوغان وزير النقل والمواصلات جاهد تورهان.