مخاوف من حاملي كورونا دون "أعراض مرضية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

ذكرت تقارير صحفية اليوم السبت نقلاً عن أكاديميين في مجال الطب بهونغ كونغ قولهم إن المئات من حاملي فيروس كورونا لا تظهر عليهم أعراض وعادوا إلى هونغ كونغ قبل الموعد النهائي لفرض حجر صحي إلزامي قد ينشرون الفيروس في المجتمع. ونقلت صحيفة ستاندرد عن أحد هؤلاء الاكاديميين وهو ديفيد هوي شو-شيونغ وهو أستاذ في طب الجهاز التنفسي في جامعة هونغ كونغ الصينية القول إن عينات اللعاب المأخوذة من الأشخاص العائدين إلى المدينة قبل فرض الحجر الصحي الذي دخل حيز التنفيذ في 19 مارس (آذار) أظهرت أن واحد بالمئة جاءت نتائجهم إيجابية للفيروس ولكن دون ظهور الأعراض عليهم. وقال هوي عبر برنامج إذاعي أنه في ظل دخول نحو 70 ألف مسافر تقريباً سوف يكون هناك قرابة 700 شخص يجوبون المنطقة. وبحسب التقرير الذي نقلته وكالة أنباء بلومبرغ، يمكن أن يتسبب هؤلاء "الحاملون الصامتون" لفيروس كورونا في تفش مجتمعي في حال ظلوا في الشوارع.

