الصحة الإيرانية: لا صحة لاكتشافنا دواء لكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

بعد أن عمد العديد من المسؤوليين في إيران إلى الخروج إلى الإعلام بهيئة الأبطال مع نشرهم لمزاعم بأن طهران استطاعت الوصول إلى لقاح فعال ضد كورونا، خرج اليوم نائب وزير الصحة الإيراني لينفي كل تلك التقارير. وأكد نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا وهاب زاده أن كل ما يتم تناقله عن الوصول إلى دواء ضد كورونا والبدء بعملية الانتاج غير صحيحة جملة وتفصيلة. وفي حين وصف المسؤول الإيراني تلك الأنباء بالشائعات، أكد في إطار متصل أن جميعها قيد التحقيق ولا تزال في مرحلة البحث والاختبار. ومن أبرز المسؤولين الإيرانيين الذين أطلقوا هذه "الشائعات" كان رئيس منظمة الأغذية والأدوية الإيرانية، محمد رضا شانه ساز، عندما قال إن بلاده "أنتجت دواء تركيبياً لعلاج كورونا سيكون جاهزاً في غصون 10 أيام". ولفت نائب وزير الصحة الإيراني عبر تويتر أن "جميع النشرات الإخبارية حول اكتشافات علمية لعلاج كورونا (في أي وسيلة إعلامية) موثوقة وغير موثوقة لا تنشر إلا بموافقة وزارة الصحة ونائب رئيس العلوم".

