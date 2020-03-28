شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تغلق حدودها بدءاً من 30 مارس لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020 قالت الحكومة الروسية اليوم السبت إن روسيا ستغلق حدودها ابتداء من 30 مارس (آذار) في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. وقالت الحكومة إن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ في جميع نقاط تفتيش السيارات والسكك الحديدية والمشاة وسيطبق على الحدود البحرية الروسية. ولن يتم تطبيق القرار على الدبلوماسيين الروس وسائقي الشاحنات وآخرين. وعلقت البلاد بالفعل جميع الرحلات الجوية الدولية. وسجلت روسيا 1264 إصابة بفيروس كورونا.





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