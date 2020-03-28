واشنطن تقر فحصاً لكورونا يقدم نتائجه في أقل من 15 دقيقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

وافقت السلطات الأمريكية في الساعات الأخيرة، على فحص لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد 19 لشركة (أبوت) للأدوية يقدم النتائج في أقل من 15 دقيقة. وسمحت إدارة الأغذية والأدوية في الولايات المتحدة مساء أمس الجمعة بإجراء الفحص للاستخدام العاجل، وأوضحت أن الفحص يساعد في اكتشاف الحامض النووي للفيروس في عينات مباشرة من الأنف والحلق على أشخاص مشتبه في إصابتهم بفيروس كوفيد 19. ومن جانبها، كشفت الشركة في بيان أن الفحص يمكن أن يوفر النتائج الإيجابية في 5 دقائق والسلبية في 13 دقيقة. وأوضحت أن الفحوصات ستتاح الأسبوع المقبل في المراكز الصحية في الولايات المتحدة، وأنها تهدف لتسليم 50 ألف اختبار يومي للمنظومة الصحية في البلاد وبذلك تتوقع إجراء 5 ملايين اختبار شهرياً. وسجلت الولايات المتحدة أمس أكبر عدد من حالات الإصابة على مستوى العالم وتجاوز حاجز 100 ألف حالة، وكشفت بيانات جامعة (جونز هوبكنز) أن الولايات المتحدة سجلت 104 ألاف و837 حالة إصابة بالفيروس، تليها إيطاليا بـ86 ألف و498 والصين بـ81 ألف و996.

