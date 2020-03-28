شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاشتباه في إصابة وزير الدولة البريطاني لشؤون اسكتلندا بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020 قالت متحدثة اليوم السبت، إن وزير الدولة البريطاني لشؤون اسكتلندا أليستر جاك ظهرت عليه أعراض خفيفة‭ ‬تتشابه مع الإصابة بفيروس كورونا وإنه عزل نفسه. وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير الصحة مات هانكوك أمس الجمعة إصابتهما بالفيروس، وقال كبير المستشارين الطبيين بالحكومة البريطانية كريس ويتي أيضاً إنه يعاني أعراضاً خفيفة وإنه عزل نفسه. وقال جونسون إنه سيواصل قيادة استجابة الحكومة البريطانية لأزمة كورونا، أثناء عزله داخل مقر إقامته في داونينغ ستريت.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاشتباه في إصابة وزير الدولة البريطاني لشؤون اسكتلندا بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.