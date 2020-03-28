وفيات كورونا في بريطانيا تتخطى الألف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020 تخطت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة عتبة الألف بعد تسجيل 260 وفاة جديدة في يوم واحد، وفق الحصيلة الرسمية الصادرة اليوم السبت والتي تشير إلى تسارع واضح في تفشي الوباء في البلاد. وأصبحت الحصيلة الإجمالية 1019 وفاة و17089 إصابة معلنة رسمياً. ومن بين المصابين، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الصحة مات هانكوك، فيما عزل الوزير المكلف شؤون اسكتلندا أليستر جاك نفسه لـ 7 أيام بعد أن ظهرت عليه عوارض مشابهة لعوارض كوفيد-19 من دون خضوعه لفحص. ولمواجهة التفشي السريع للوباء، تسعى المملكة المتحدة لإيجاد آلاف الأسرّة للمصابين، وتفرض بريطانيا على سكانها عزلاً منزلياً منذ مساء الإثنين الماضي ولمدة 3 أسابيع.





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