شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حكومة الوفاق تطلق سراح نحو 500 سجين في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020 أعلنت النيابة العامة في العاصمة الليبية طرابلس إفراجها عن نحو 500 نزيلاً لديها مع بداية رصد حالات تفشي كورونا في البلاد. ولفتت النيابة العامة أن القرار تم تنفيذاً لتوصيات المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل بحكومة الوفاق حيث تم الإقرار بالإفراج عن 466 نزيل من داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بنطاق فرع جهاز الشرطة القضائية طرابلس. ويضم العدد ليبين وعرب وأجانب من نزلاء مؤسسات الأصلاح و التأهيل.





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