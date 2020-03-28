الرئيس الأمريكي: ندرس فرض عزل صحي على نيويورك للحد من تفشي كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

واشنطن - الخليج 365

تستمر الإدارة الأمريكية اتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن إدارته تدرس فرض عزل صحي على ولاية نيويورك للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي من العاصمة الأمريكية واشنطن، "نضع في اعتبارنا إمكانية فرض العزل الصحي على ولايتي كونيتيكت ونيوجيرسي إن احتجنا لذلك للحد من انتشار الفيروس".

وأشار الرئيس الأمريكي في كلمته إلى أن قوات الاحتياط ستساعد في مواجهة وباء كورونا وقد تبقى لمدة تصل إلى عامين.

في السياق ذاته، قال حاكم نيويورك أندرو كومو إنه طلب من الصيدليات تقديم الأدوية للمواطنين مجانًا في ظل انتشار الوباء بالولاية الأمريكية.

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وأوضح حاكم نيويورك أن الولاية سجلت 52318 حالة مصابة بفيروس كورونا حتى الآن مقابل 37 ألف إصابة سجلتها الولاية الخميس الماضي.

وأشار كومو في مؤتمر صحفي إلى ارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس داخل الولاية إلى 728 حالة، بالمقارنة بـ 385 حالة سجلتها الولاية قبل يومين.

وأكد أن إدارته اتخذت وضع الاستجابة والدفاع ضد الفيروس منذ بداية انتشاره داخل الولاية.

وحتى الخميس الماضي،كانت الولاية قد سجلت 100 وفاة إضافية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 385 وفاة.

وحينها، قال حاكم نيويورك خلال مؤتمر صحفي، إن الولاية التي يقطنها نحو 20 مليون ساكن سجلت حتى صباح الخميس 37 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس مقابل 30 ألف إصابة الأربعاء.

وأضاف: "ما يحصل هو أن الناس كانوا يتلقون مساعدة بأجهزة التنفس في المستشفيات". وتابع: "كلما طال استعمال جهاز التنفس، زادت إمكانية حدوث نهاية مأساوية، لدينا الآن أشخاص تحت جهاز التنفس منذ 20 و30 يوما".

وتحوي ولاية نيويورك نحو نصف الحالات المسجلة في البلاد التي بلغ إجمالي عددها 70 ألف بحلول منتصف الخميس، وفق ما أعلنت جامعة جون هوبكنز