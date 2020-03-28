شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الأوروبي يمنح تونس 250 مليون يورو لمحاربة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

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قال سفير الاتحاد الأوروبي، باتريس بيرغاميني، اليوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي منح تونس 250 مليون يورو كمساعدة على التأقلم مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا.

وتكافح تونس لاحتواء تفشي الفيروس القاتل، بعد أن أعلنت 227 حالة إصابة وست حالات وفاة حتى الآن.

​ووصل عدد وفيات فيروس كورونا حول العالم لأكثر من 27 ألف حالة وفاة، في حين وصلت الإصابات إلى أكثر من 600 ألف حالة إصابة.