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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولي عهد أبو ظبي يفتتح مركز الفحص من المركبة للكشف عن كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
افتتح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، السبت، مركز الفحص من المركبة الذي أقامته "صحة" الإماراتية للأفراد للكشف عن فيروس "كورونا".
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على حسابه بموقع تويتر: "افتتحت اليوم مركز الفحص من المركبة الذي أقامته (صحة) للأفراد للكشف عن فيروس "كورونا" ضمن التدابير والإجراءات الوقائية المتواصلة التي نسعى إلى تعزيزها وتطويرها للحد من انتشار الفيروس.. الفرق الطبية في الميدان بمثابة درع الوطن الذي يحمي صحة المجتمع وسلامته".
وأعلنت الإمارات، السبت، تمديد برنامج التعقيم الوطني حتى السبت 4 أبريل المقبل في إطار توسيع نطاق البرنامج لتغطية جميع المرافق والمنشآت في مختلف أنحاء الدولة، باستخدام أحدث الوسائل والتكنولوجيات.
وأوضحت الحكومة الإماراتية أن عمليات التعقيم ستستمر بشكل يومي من الساعة 8 مساء إلى 6 صباحا وفق خطة عمل وضمن سلسلة من المراحل، مع تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور وإيقاف وسائل النقل العامة خلال هذه الفترة.
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