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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن زايد يبعث رسالة إلى بوريس جونسون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
بعث محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون .
ونشر محمد بن زايد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، السبت، أعرب فيها عن أمنياته بشفاء بوريس جونسون بعد إعلانه إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال ابن زايد في تغريدته "تمنياتنا الشفاء العاجل للصديق بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، آملين له وللشعب البريطاني الصحة والسلامة .. تحدي "فيروس كورونا المستجد" سنواجهه بإذن الله بالإرادة والعزيمة والتضامن بين البشرية جمعاء".
وتأتي رسالة الشيخ محمد بن زايد بعدما أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وجاء إعلان جونسون، بعد خضوعه لاختبار فيروس كورونا، الذي كشفت نتائجه أن الحالة إيجابية، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز". وقرر رئيس الوزراء عزل نفسه، إلا أنه سيواصل العمل من المنزل لمتابعة إجراءات الحكومة بشأن تفشي المرض.
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