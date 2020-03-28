بعد كارثة الإسكندرية.. قرار عاجل من التنمية المحلية بشأن الشواطيء

كتب: ضياء السقا

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المحافظين بغلق جميع الشواطئ الموجودة لديهم أمام الزائرين لمنع التجمعات ومواجهة انتشار فيروس كورونا ، وذلك اعتبارا من اليوم السبت وحتى إشعار آخر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية للقرارات والإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخدتها الحكومة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال شعراوى، في بيان، إن القرار جاء بناءً على الصور والفيديوهات التى نشرتها بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى، بوجود تجمعات للمواطنين على عدد من الشواطئ فى العين السخنة والإسكندرية وأماكن أخرى بالمحافظات .

وفى السياق ذاته وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع مديرى الأمن للسماح لمتعهدى الخدمة وشركات النظافة وفرق التدخل السريع بالأحياء والمدن للتحرك خلال مواعيد الحظر المعلنة من رئيس مجلس الوزراء لسرعة رفع التراكمات اليومية من القمامة والمتوقع استمرار زيادتها خلال تلك الفترة فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا والتى ستستمر لمدة أسبوعين حفاظا على الصحة العامة لكل المواطنين وسلامتهم وتحسين البيئة المحيطة بهم.

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وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا صورا لتكدس المواطنين ببعض الشواطيء، وخاصة الإسكندرية، لقضاء الإجازة، ضاربين بعرض الحائط قرارات الدولة بمنع التجمعات، للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأثارت الصور غضب رواد السوشيال ميديا، الذين أبدوا تخوفهم من وصول مصر إلى سيناريو إيطاليا، بسبب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وعدم التزام الشعب هناك بالتعليمات التي وجهتها الدولة لهم من البقاء في المنازل، فقد اتجه الكثير منهم إلى الشواطىء كنوع من الهروب من العزل المنزلي، مما تسبب في دخول البلاد المنطقة الحمراء في زيادة عدد المصابين والمتوفين.

من جانبه، أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعليمات إلى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد بإغلاق جميع شواطئ الإسكندرية أمام الجمهور اعتبار من صباح السبت، وذلك عقب استغلال عدد من المواطنين فترة الإجازة للخروج إلى الشواطئ، بالإضافة إلى تنظيم رحلات من المحافظات المجاورة إلى شواطىء المحافظة.

يأتى ذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على سلامة المواطنين.