الصحة القطرية: تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 590 حالة.
ولفتت الوزارة إلى أن "حالتين تماثلتا للشفاء من المرض، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 45 حالة في دولة قطر، بالإضافة إلى تسجيل أول حالة وفاة بسبب الفيروس".
كانت السلطات القطرية أعلنت في وقت سابق، عن حزمة من الإجراءات الإقنصادية لمواجهة فيروس كورونا، وتخفيف التداعيات الاقتصادية المصاحبة.
وتضمنت الإجراءات إصدار "مصرف قطر المركزي" تعميما للبنوك، بشأن تأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد المترتبة عليها للقطاعات المتضررة لمدة 6 أشهر، إضافغةً إلى توقيع وزارة التجارة والصناعة عقوداً مع 14 شركة، لرفع المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية.
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