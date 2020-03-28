مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي: زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب إندونيسيا

أفاد مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي، بأن زلزالًا قوته 5.8 درجة، هز ​إندونيسيا​، على بعد 105 كيلومترات جنوبي بالو، وعلى عمق 40 كيلومترا تحت سطح الأرض.

ويأتي هذا الزلزال في الوقت الذي تعاني إندونيسيا كما معظم دول العالم، من ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، حيث أعلنت السلطات الإندونيسية في وقت سابق ارتفاع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 1115 حالة، بعد تشخيص 109 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

كما لفتت السلطات إلى أن عدد الوفيات الجديدة الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 15 حالة وفاة ليصل الإجمالى إلى 102 وفاة.