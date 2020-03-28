تسجيل 3 وفيات و46 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 3 حالات وفاة و46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29 والإصابات إلى 454.
وقبل ايام، أعلن وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، "دخول الجزائر المرحلة الثالثة من تفشّي وباء "كورونا"، بعد تسجيل حالات إصابة في أكثر من 17 ولاية".
واكد أنّ "الطريقة الوحيدة للحدّ من انتشار الفيروس في بلادنا هي منع التجمعات والتحلّي بالمسؤوليّة الفرديّة، بحيث يتصرّف كلّ شخص مع الآخرين على أنّه مصاب أو العكس"، داعيًا المواطنين إلى "التحلّي بالوعي للتصدّي لانتشار "كورونا" من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائيّة والبقاء في المنازل".
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