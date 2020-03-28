أشار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إلى أن "بلاده لا تحتاج إغلاق الحدود في الوقت الحالي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لافتاً إلى "حرصه الكامل على مساعدة الشركات والمؤسسات المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا".
وشدد ترودو على أن "حكومته مستمرة بالتشاور مع سائر قادة العالم حول مكافحة فيروس كورونا"، مؤكداً "أهمية التركيز على الخروج من المحنة الصحية العالمية، والتركيز على التأكد من دعم الكنديين".
كما أفاد بضرورة "الحفاظ على استقرار الاقتصاد من خلال اجتماع مجموعة السبعة ومجموعة العشرين".
كانت هذه تفاصيل خبر ترودو: لا نحتاج إغلاق الحدود في الوقت الحالي لمواجهة انتشار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.