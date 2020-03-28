ترودو: لا نحتاج إغلاق الحدود في الوقت الحالي لمواجهة انتشار كورونا

أشار رئيس الوزراء الكندي ​جاستن ترودو​، إلى أن "بلاده لا تحتاج إغلاق الحدود في الوقت الحالي لمواجهة انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، لافتاً إلى "حرصه الكامل على مساعدة الشركات والمؤسسات المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا".

وشدد ترودو على أن "حكومته مستمرة بالتشاور مع سائر قادة العالم حول مكافحة فيروس كورونا"، مؤكداً "أهمية التركيز على الخروج من المحنة الصحية العالمية، والتركيز على التأكد من دعم الكنديين".

كما أفاد بضرورة "الحفاظ على استقرار الاقتصاد من خلال اجتماع مجموعة السبعة ومجموعة العشرين".